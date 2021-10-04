Шоубиз
04.10.2021, 14:32

ФОТО И ВИДЕО | Иван Охлобыстин выдал замуж вторую дочь

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screenshot - youtube
В мае старшая дочь артиста — Анфиса — сыграла свадьбу, и вот настал черед идти под венец ее сестре Евдокии. Иван Охлобыстин поделился снимками с торжества, — радуется “СтарХит”.

Актер опубликовал снимок у загса с супругой и поздравил ее с этим важным событием. “Дело в шляпе любовь моя! Вторая пошла!” — поделился 55-летний Охлобыстин.

Избранника Евдокии зовут Георгий. Больше о нем ничего не известно.

Как можно заметить, отец невесты очень рад.

А после официальной регистрации брака была проведена и церковная — венчание.

Напомним, у Ивана Охлобыстина и его супруги Оксаны шестеро детей. Артист не раз публично признавался в любви своей избраннице.

“Бабу встречаешь — она тебе нравится, отвращения не вызывает, ты ей говоришь: “Детей будешь рожать, как свинья, чтобы десять штук?”. Она: “А ты помрешь, если мишка придет?”. И они: “Клянусь — рожу, клянусь — помру”. Они настроены на эту цель — она рожает все время детей, а он все время мишку мочит. Вот в этой спайке ничто их не может разлучить, даже дети не разлучат. Если тонут дети и жена, надо спасать жену, она еще нарожает. В этой чудовищной, лишенной гуманизма логике — твое-твое. Когда женщина это чувствует — а женщина ближе к природе, она существо животное, иначе бы не рожала — она мужчине верна абсолютна”, — делился в одном из интервью актер.

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