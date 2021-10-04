ФОТО И ВИДЕО | Иван Охлобыстин выдал замуж вторую дочь

“Бабу встречаешь — она тебе нравится, отвращения не вызывает, ты ей говоришь: “Детей будешь рожать, как свинья, чтобы десять штук?”. Она: “А ты помрешь, если мишка придет?”. И они: “Клянусь — рожу, клянусь — помру”. Они настроены на эту цель — она рожает все время детей, а он все время мишку мочит. Вот в этой спайке ничто их не может разлучить, даже дети не разлучат. Если тонут дети и жена, надо спасать жену, она еще нарожает. В этой чудовищной, лишенной гуманизма логике — твое-твое. Когда женщина это чувствует — а женщина ближе к природе, она существо животное, иначе бы не рожала — она мужчине верна абсолютна”, — делился в одном из интервью актер.