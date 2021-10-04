“Я убил”: неожиданный поворот в деле о гибели Игоря Талькова

Поначалу в убийстве музыканта подозревали Игоря Малахова. Позже с мужчины сняли обвинения, так как все улики указывали на коммерческого директора Талькова — Валерия Шляфмана. После проведения экспертиз следствие установило, что именно он выстрел в артиста.

В феврале 1992-го Шляфман спешно покинул Россию и уехал в Израиль. В то время не было договора об экстрадиции, и дело об убийстве приостановили. Как сейчас обстоят дела Валерия — неизвестно. Впрочем, это и неважно, ведь, вероятно, все же не он виновен в смерти Талькова… Актер Николай Лещуков спустя 30 лет после кончины музыканта назвал имя настоящего убийцы. Им оказался Игорь Малахов!

“Я посмотрел фильм-расследование по поводу убийства музыканта и говорю Игорю: “Вот опять показывали”. На что он заявляет: “Им что делать нечего, снимать нечего? Кто убил, кто убил? Да я убил!” Сказал, что в тот день не хотел никаких скандалов… Он сожалел. Не хотел его убивать, все произошло случайно. Вся та история преломила его жизнь”, — заявил Лещуков.

Малахов был телохранителем и возлюбленным певицы Азизы. В день трагедии исполнительница обратилась к избраннику с просьбой — она потребовала, чтобы Игорь поговорил с Тальковым и вместо нее выступил на разогреве (напомним, музыканта убили после концерта во Дворце спорта “Юбилейный” в Санкт-Петербурге).

“Я думаю, что Малахову нужно было цыкнуть на Азизу, чтоб она выступила в той очередности, которая была расписана. И этим бы все ограничилось. Но, так как Игорек был по уши влюбленный, он не мог ей отказать”, — вспомнил Лещуков.

В итоге между Тальковым и охранником Азизы завязалась перепалка, которая и привела к печальному исходу. “Малахов уже был на полу. Держали его за руку. Тальков сел и начал рукояткой от пистолета бить Малахова по голове. Да так, что штуки на рукоятке разлетелись в разные стороны. И еще, когда он бил его этим пистолетом, оскорблял разными словами. Последнее слово было непристойно говорить мужчине, тем более Малахову. А за это нужно отвечать. Это связано с твоей жизнью, если ты сказал это слово”, — заключил Николай в программе “Новые русские сенсации” на канале НТВ.