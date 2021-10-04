ФОТО | Завтра Юлия Пересильд отправится на орбиту. Старт — за 5 минут до полудня

Нам особенно интересен этот полет не только тем, что Юлия Пересильд станет первой актрисой в космосе: она станет и первым космонавтом с эстонскими корнями. Напомним, отец Юлии — из раскулаченной эстонской семьи.

“В соответствии с программой полета Международной космической станции на 5 октября 2021 года в 11:55:02 по московскому времени со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя “Союз-2.1а” с пилотируемым кораблем “Союз МС-19” и экипажем длительной экспедиции МКС-66. Во время 66-й экспедиции на МКС будет реализован научно-просветительский проект “Вызов”, в рамках которого россияне первыми в мире осуществят съемки игрового кино в космическом пространстве”, — говорится в сегодняшнем сообщении Роскосмоса.

Последние три недели экипажи (основной и дублирующий) готовились к полету непосредственно на космодроме. “Я выдержала две площадки 8G. Я вешу, например, 60 кг, и нужно этот вес умножить на 8 — и это давит тебе на грудь. Тебе в этот момент надо просто не перестать дышать, если рассказывать по-простому”, — поделилась ощущениями Юлия.

Представители российского шоу-бизнеса поддерживают коллег перед новым вызовом. К примеру, Алла Пугачева опубликовала свое оригинальное пожелание, вплетя в него названия своих хитов: “Дорогая Юлечка, ты так долго готовилась к этому событию, а если долго мучиться, у тебя обязательно получится. Надо только крылья распахнуть и взлететь над прежней собой. Пожалуйста, не забудь послать осенний поцелуй нашей замечательной планете”. В комментариях Пересильд ответила: “Алла Борисовна, единственная, неповторимая и любимая мною всегда! Женщина, актриса, певица и большой человек. Спасибо вам! Как же мне приятно и важно это”, — написала она.