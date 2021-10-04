04.10.2021, 19:06
Тело звезды “Глухаря” нашли в морге через три недели после смерти актера(1)
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Александр Дубовицкий умер 7 сентября, но о его кончине стало известно лишь сейчас. Звезда сериалов ушел из жизни в возрасте 53 лет. Сообщается, что 22 дня тело артиста пролежало в морге. При этом никто из родных не заметил его исчезновения, — удивляется “СтарХит”.
Александр окончил Челябинский институт культуры по специальности “режиссер народных театров”, а также эстрадное отделение Московского государственного училища циркового и эстрадного искусства. Кроме того, актер служил в спецназе ГРУ.
Дубовицкий известен по ролям в картинах: “Звездочет”, “МУР есть МУР”, “По ту сторону волков”, “Адвокат”, “Эшелон”, “Глухарь”, “Слуга государев”, “Десантный батя”, “Исаев”, “Меч”, “Записки экспедитора Тайной канцелярии”, “Зверобой” и “Мент в законе”.