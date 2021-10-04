Невролог объяснил, почему болезнь Андрея Губина неизлечима

В переводе с медицинского языка термин “прозопалгия” означает именно лицевую боль. Причин ее возникновения великое множество: проблемы с сосудами или по неврологической части, воспалительные заболевания ЛОР-органов и височно-челюстного сустава. Но чаще всего прозопалгия является неприятной “побочкой” невротических расстройств. Проще говоря, болезнь может развиться после серьезного стресса.

Как правило, от всех вышеуказанных проблем можно избавиться и, как следствие, победить тяжелый недуг. Но важно делать это вовремя, а не тянуть до последнего, как Андрей Губин. Артист рассказывал, что первые боли ощущал еще в 16 лет, но к врачу идти не спешил — думал, всему виной спортивное прошлое и банальное перенапряжение.

“При посещении офтальмолога, стоматолога, ЛОР-врача, невролога и психотерапевта можно выявить причину заболевания, создать план лечения. В принципе, в большинстве случаев будет благоприятный прогноз. Но есть ситуации, когда прогноз и не обнадеживающий…” — с сожалением заметил Евдокимов.

К тяжелым случаям, в частности, относится постгерпетическая невралгия. При данном диагнозе адские боли начинаются, когда люди с иммунодефицитом — ВИЧ, гепатиты, цирроз печени — “цепляют” опасную инфекцию. Вследствие того, что организм не может самостоятельно побороть опасных вирусов и бактерий, последние множатся и губят человека.

“Вторая ситуация — онкология. При онкологических заболеваниях способны поражаться или передавливаться нервные окончания, и это тоже может вызывать боли на лице, которые, к сожалению, очень плохо купируются. Во всех остальных случаях боль часто бывает симптоматическая. Она хорошо лечится”, — пояснил врач.

Александр Евдокимов предупредил: при появлении первых симптомов прозопалгии необходимо срочно обратиться к терапевту и неврологу. Специалисты проведут диагностику и назначат корректное лечение во избежание страшных последствий, как в случае с Губиным.