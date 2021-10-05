Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом

67-летнего народного артиста России доставили в больницу 2 октября. У мужчины была продиагностирована коронавирусная инфекция с поражением легких на 25–50 процентов. Отмечается также, что болезнь развивается на фоне хронических проблем с сердцем.

В настоящее время Гаркалин находится под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как тяжелое.

Актер известен отечественной публике по ролям в театре и кино. Он снялся в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Ландыш серебристый», а также в сериалах «Моя прекрасная няня», «Гуманоиды в Королеве» и других.