05.10.2021, 12:28
Поехали! Первый в мире космический киноэкипаж успешно отправился на орбиту(61)
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Юлия Пересильд, Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров улетели на МКС с космодрома Байконур. Киноэкипаж отправился на съемки “Вызова” — первого в мире художественного фильма, снятого в космосе, — сообщает Super.
Пуск ракеты состоялся в 11:55 по Москве, через девять минут корабль выйдет на околоземную орбиту. Ожидается, что за три часа и три минуты экипаж доберется до МКС и причалит к российскому модулю «Рассвет». Полет идет в штатном режиме, экипаж чувствует себя хорошо.
На станции Пересильд, Шипенко и Шкаплерова встретят космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты США Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, а также японец Акихико Хосиде и француз Том Песке. На орбите они пробудут 12 суток и вернутся 17 октября.
Юлия Пересильд станет первой в мире актрисой, которая будет сниматься в открытом космосе!