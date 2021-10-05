Поехали! Первый в мире космический киноэкипаж успешно отправился на орбиту

Пуск ракеты состоялся в 11:55 по Москве, через девять минут корабль выйдет на околоземную орбиту. Ожидается, что за три часа и три минуты экипаж доберется до МКС и причалит к российскому модулю «Рассвет». Полет идет в штатном режиме, экипаж чувствует себя хорошо.