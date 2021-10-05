ВИДЕО | В Сети появились фрагменты боксерского поединка Джигурды и Милонова

“Я сразу сказал, что удивлен смелости Виталия Милонова, несмотря на то, что он моложе и тяжелее, но все понятно — он депутат, а я воин света по жизни, язычник, ведист. Никаких договоров о том, что это будет “понарошку”, нет. Я сказал, что обещаю, что Виталия Милонова не увезут на скорой помощи, и задача была только не убить ненароком депутата Государственной думы”, — заявил 60-летний Джигурда.