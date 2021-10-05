05.10.2021, 12:59
ВИДЕО | В Сети появились фрагменты боксерского поединка Джигурды и Милонова(8)
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Телеграм-канал Мэш на Мойке опубликовал фрагменты боя с участием депутата Госдумы Виталия Милонова и актера Никиты Джигурды. Поединок, который организовал промоушен “Наше Дело”, прошел по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств, — уточняет sport24.
“Я сразу сказал, что удивлен смелости Виталия Милонова, несмотря на то, что он моложе и тяжелее, но все понятно — он депутат, а я воин света по жизни, язычник, ведист. Никаких договоров о том, что это будет “понарошку”, нет. Я сказал, что обещаю, что Виталия Милонова не увезут на скорой помощи, и задача была только не убить ненароком депутата Государственной думы”, — заявил 60-летний Джигурда.
На видео Джигурда наносит удары Милонову, который, судя по всему, рассчитывал, что бой будет обычным шоу, и не ожидал такого настроя от своего оппонента.
Тем временем где-то в уютной студии на мягком стуле радуется один Владимир Соловьев, который успешно махал кулаками перед камерой, но до вызова Джигурды "не снизошел".