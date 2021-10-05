Умер музыкант групп “Круг” и “Цветы” Михаил Файнзильберг

О том, что Михаил скончался, рассказал Игорь Саруханов. “Друзья, с прискорбием сообщаем об уходе из жизни одного из создателей группы “Круг” и ее бывшего участника Михаила Файнзильберга”, — написал музыкант.

Печальную новость подтвердил и известный продюсер Евгений Фридлянд, который рассказал о знакомстве с Михаилом. “Хотя мы родом из одного города и наши семьи знали друг друга, но познакомился я с ним только в середине 90-х в Москве. Мы сразу сдружились. Проводили очень много времени вместе, разговаривали, слушали музыку”, — вспоминает деятель шоу-бизнеса.

По словам Фридлянда, Файнзильберг не мог найти себя в тогдашнем шоу-бизнесе, кроме того, его подломила несчастная любовь. “Драматичная история его любви с невесткой Юрия Андропова сильно подорвала его психологическое состояние. Но тем не менее мы отправились в Израиль и записали там несколько очень хороших песен”, — говорит Евгений.

Увы, вплотную заняться выступлениями у них не получилось, у Фридлянда появились другие проекты, а через несколько лет он увидел Михаила в одежде монаха у Храма Христа Спасителя.