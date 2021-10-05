Шоубиз
05.10.2021, 16:00

“Меня нет, меня убили”: Алиса Аршавина после долгого молчания вышла на связь

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screenshot - youtube
Два месяца экс-супруга Андрея Аршавина, страдающая от аутоиммунного заболевания, не выходила на связь с подписчиками, из-за чего многие пользователи Сети стали волноваться. Сегодня Алиса наконец рассказала публике о своем нынешнем самочувствии, — пишет “СтарХит”.

Аршавина все еще страдает от недуга, который в буквальном смысле изуродовал ее лицо. “Как я? Не знаю. Меня нет, меня убили. В недавнем прошлом была агония, а сейчас не знаю, кто я, но обязательно нащупаю. Мне дочка помогает, она разговаривает со мной, обнимает меня, и я обо всем забываю…” — разоткровенничалась 39-летняя Алиса с подписчицами.

Некоторые пользователи Сети стараются подбодрить многодетную мать теплыми словами. “Алиса, все будет хорошо, главное — лечитесь!”; “Детям нужна здоровая мама. Надеемся, все у вас наладится!”; “Вы прекрасная мама, вам надо жить ради своих детей!” — советуют они.

Что касается Андрея Аршавина, то он, по словам Алисы, даже слышать о ней не хочет и не торопится видеться с их общей дочерью Есеней. Недоброжелатели экс-супруги футболиста уверены — все эти страдания даны ей в ответ на то, что в свое время она увела Андрея у беременной Юлии Барановской.

Сейчас Аршавиной требуется пластическая операция для восстановления носа, но пока у брюнетки, по ее словам, нет денег на хорошего хирурга.

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