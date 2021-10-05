ВИДЕО | Нештатная ситуация и “острый период”: как прошел полет Юлии Пересильд к МКС

Ракета-носитель с кораблем “Союз МС-19”, на борту которого находились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, стартовала с Байконура 5 октября в 11:55.

Летчик-космонавт Андрей Борисенко отметил, что после выхода на орбиту у экипажа должен был начаться “острый период адаптации” к полету. Борисенко подчеркнул, что это естественный процесс, через который проходит каждый космонавт.

“В самом начале полета Шипенко и Пересильд испытали важное и интересное ощущение — речь про перегрузки на этапе выведения корабля на орбиту Земли. Кроме того, они ощутили космическую невесомость, которую на Земле, к сожалению, нельзя полностью смоделировать. Можно сказать, что они купаются в этой невесомости”, — объяснил космонавт.

Немногим позднее у членов экипажа, согласно Борисенко, могла начаться тошнота, а также произошел прилив крови от ног к голове. “Ощущение, будто их перевернули вниз головой и назад не возвращают. Это страшно интересно”, — добавил он.

При сближении с МКС у “Союз МС-19” отказала система автоматической стыковки, из-за чего командир был вынужден перейти на ручное управление. В 15:22 мск корабль все же пристыковался — на десять минут позже назначенного времени. Причиной перехода на ручной режим, согласно Рогозину, стал сбой в системе. Впоследствии он пообещал заменить аппаратуру, давшую сбой при стыковке.

В свою очередь летчик-космонавт Борисенко отметил профессионализм Шкаплерова, сумевшего успешно разрешить нештатную ситуацию.

“Произошла расчетная нештатная ситуация — ее рассматривают в бортдокументации, в программе тренировок, космонавты знают, как из нее выходить, — прокомментировал он. — Для профессиональных космонавтов в этом нет ничего нового. Антон Шкаплеров блестяще продемонстрировал выход из нее”.

Известно, что в проведении ручной стыковки космонавту помогала Пересильд, тогда как Шипенко снимал происходящее на камеру. Будет очень странно, если этот эпизод не получится вставить в фильм.