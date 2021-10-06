“Я его оттрахал”: Александр Ревва решил не уступать Моргенштерну в эпатаже

23-летний рэпер обвинил организаторов в подтасовке голосов, ведь он был уверен, что вернется домой с заветной тарелочкой. “Выведите результаты голосования на экран прямо сейчас! Вы же вроде за честность?” — негодовал исполнитель.

Музыканту показалось подозрительным, что Александр Ревва был номинантом и одновременно ведущим премии. Позже Моргенштерн по-своему отомстил каналу и лично исполнителю хита “Зацепила” на своей свадьбе с Диларой. Гостей торжества развлекали обнаженные стриптизеры, на лицах которых были надеты маски с изображением лица Реввы. А пикантные места мужчины прикрывали теми самыми “тарелками МУЗ-ТВ”. Правда, в окружении этих стриптизеров спел и сам Ревва.

Рэпер продолжал и дальше подтрунивать над соперником, заявляя, что тот является главным представителем нетрадиционной ориентации в шоу-бизнесе.

“Ну тут я согласен. Я же его оттрахал, правда?” — так недвусмысленно отреагировал на эти выпады Ревва, который стал гостем шоу Басты “Вопрос ребром”.

Впрочем, 47-летний юморист отмечает, что тепло относится к Моргенштерну и не обижается на его слова. Потому-то Ревва и согласился выступить на свадьбе Алишера, правда, за хороший гонорар.

“Я придумал себе победу в номинации “Лучший исполнитель” еще несколько лет назад, как и придумал образ Артура Пирожкова. Каждый из вас может придумать все что захочет, просто нужно в это верить. Я фантазировал, что стою со статуэткой, а кто-то офигевает. Всегда есть люди, которые скажут: “У тебя ничего не получится. Сверни!”. Мне так говорили, а я отвечал: “Да пошел ты! Это мой мир!” Когда я стоял с тарелкой, весь излучающий любовь, естественно, упыри восторжествовали. Я мог уничтожить всех юмором, но это бы расстроило Моргена. А так я в любви стою, понимаю, что она все победит”, — делился артист в беседе с Бастой.