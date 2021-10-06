Шоубиз
06.10.2021, 12:07

Ларису Гузееву спасают новейшим дорогим препаратом

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Врачи провели болеющей коронавирусом 62-летней телеведущей Ларисе Гузеевой новую процедуру. Находящейся в тяжелом состоянии артистке ввели подкожно российский препарат, который должен остановить развивающееся поражение легких женщины, — пишет “КП”.

“Ларисе Гузеевой назначили новую процедуру и ввели подкожно препарат Артлегиа. Это биологически активная терапия, которая делается с целью снижения иммунного ответа организма на инфекцию. За счет снижения иммунного ответа собственного организма должен остановиться процесс поражения легочной ткани. При последнем КТ у артистки обнаружили 7% поражение легочной ткани обоих легких, хотя при поступлении легкие Ларисы Андреевны были чистые. Это говорит об отрицательной динамике развития болезни”, — рассказал свидетель лечения.

Принцип действия препарата в том, что он предотвращает возникновение так называемого “цитокинового шторма” приводящего к поражению внутренних органов. Это потенциально летальная реакция иммунной системы организма, когда увеличенное производство иммунных клеток высвобождает медиаторы воспаления, которое приводит к все новому воспроизводству иммунных клеток. По сути клетки организма провоцируют воспаление и сами себя убивают. Препарат же снижает иммунный ответ и препятствует возникновению подобной реакции организма. Стоимость одной ампулы такого препарата составляет порядка 600 евро, назначают его обычно тяжелобольным пациентам.

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