Прохор Шаляпин рыдает и отбивается от обвинений о пиаре на смерти жены

В интервью Андрею Малахову вдовец рассказал, что известие о смерти третьей супруги застало его в Москве, где он находился все время после того, как новобрачная загремела в больницу с коронавирусом. Прохор объяснил это тем, что в Канаде свои правила прощания с умершими по причине заразного заболевания. В таких случаях жертв опасных болезней кремируют, не допуская родных и близких проститься в последний раз.

Во время записи программы Малахова певец раскаивался, что не настоял на ранней госпитализации возлюбленной и не смог уберечь ее от смерти. По словам продюсера шоу, Шаляпин говорил проникновенно, не заставляя студию усомниться в правдивости своих слов, порой пробивая аудиторию на слезы.

По словам очевидцев, на съемках Прохор и вовсе “ревел белугой”. “Прохору было действительно тяжело настроиться. Мы долго общались с ним до прихода в студию. Взвешивали все “за” и “против”. После долгих переговоров он все же смог найти в себе силы выйти в люди”, — поделились ушлые репортеры.

Говорят, Малахов постоянно и сам всхлипывал и переводил дыхание. Как известно, Андрей всегда сопереживает своим героям. Осведомленные источники отметили, что сердобольный шоумен хотел даже подойти и обнять Прохора. Но боялся слишком расчувствоваться.

“КП” отмечает, что не все в шоу-бизнесе верят в смерть супруги Шаляпина. Так, певица Наталья Штурм, например, предположила, что миллионерша сама инициировала свою кончину, чтобы скрыться от долгов. “Никто не видел почившей, ее кремировали в закрытом гробу. Брачный договор был на английском, а Проша его не знает”, — написала Штурм. Певица Азиза также скептически относится к рассказам Прохора. Не верит в существование Дэвис и хрупкая Виталина Цымбалюк-Романовская.