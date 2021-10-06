Прохор Шаляпин рыдает и отбивается от обвинений о пиаре на смерти жены(5)
В интервью Андрею Малахову вдовец рассказал, что известие о смерти третьей супруги застало его в Москве, где он находился все время после того, как новобрачная загремела в больницу с коронавирусом. Прохор объяснил это тем, что в Канаде свои правила прощания с умершими по причине заразного заболевания. В таких случаях жертв опасных болезней кремируют, не допуская родных и близких проститься в последний раз.
Во время записи программы Малахова певец раскаивался, что не настоял на ранней госпитализации возлюбленной и не смог уберечь ее от смерти. По словам продюсера шоу, Шаляпин говорил проникновенно, не заставляя студию усомниться в правдивости своих слов, порой пробивая аудиторию на слезы.
По словам очевидцев, на съемках Прохор и вовсе “ревел белугой”. “Прохору было действительно тяжело настроиться. Мы долго общались с ним до прихода в студию. Взвешивали все “за” и “против”. После долгих переговоров он все же смог найти в себе силы выйти в люди”, — поделились ушлые репортеры.
Говорят, Малахов постоянно и сам всхлипывал и переводил дыхание. Как известно, Андрей всегда сопереживает своим героям. Осведомленные источники отметили, что сердобольный шоумен хотел даже подойти и обнять Прохора. Но боялся слишком расчувствоваться.
“КП” отмечает, что не все в шоу-бизнесе верят в смерть супруги Шаляпина. Так, певица Наталья Штурм, например, предположила, что миллионерша сама инициировала свою кончину, чтобы скрыться от долгов. “Никто не видел почившей, ее кремировали в закрытом гробу. Брачный договор был на английском, а Проша его не знает”, — написала Штурм. Певица Азиза также скептически относится к рассказам Прохора. Не верит в существование Дэвис и хрупкая Виталина Цымбалюк-Романовская.
Сам артист требует, чтобы хейтеры перестали порочить память Татьяны негативными высказываниями. “Остановите это мракобесие на смерти человека в своих глупейших версиях о пиаре и наследстве. Не тревожьте меня и родителей Татьяны! И не пытайтесь втянуть в скандал и разборки со всякими дворняжками, которые не имеют к нам отношения”, — гневно написал певец в личном блоге.
Однако, это заявление, наоборот, лишь подогрело новую порцию сплетен. Так, светская львица Алена Кравец, с которой Шаляпин не раз пересекался на ток-шоу, заявила, что на самом деле любвеобильный Прохор… официально свободен.
“Я знаю артистов, которые говорят, что у них онкология, лишь бы их снимали в ток-шоу. Надеюсь, хотя бы смерть несчастной певец не выдумал, если уже свадьба — фикция… Он мог жениться в своих фантазиях, представляя себя героем-любовником и мачо. Но, между нами говоря, как я слышала от общих друзей, ни одного штампа в паспорте о браке и разводе у Прохора нет”, — цитирует Кравец сайт “Телепрограмма.pro”. На этот выпад Шаляпин пока не отреагировал.