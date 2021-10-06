ФОТО 18+ | Голые и мокрые: группа Maneskin полностью разделась

Кажется, ребята из Maneskin решили навсегда застолбить за собой звание секс-символов. Фотосессии артистов и раньше были откровенными, но на этот раз они превзошли сами себя. В официальном Instagram коллектива появились снимки, на которых они запечатлены полностью обнаженными.

На снимках музыканты позируют все вместе, ничуть не стесняясь наготы. Позднее артисты опубликовали и фото, сделанные за кулисами. Как оказалось, ребята из Maneskin и в гримерке ходили абсолютно голыми. На кадрах, попавших в Сеть, их интимные части тела прикрыты небольшими звездочками. И то, похоже, исключительно из-за правил Инстаграма.

Поклонники уверены, что артистов связывают не только дружеские отношения. Так, неоднократно появлялись слухи о романе Виктории де Анжелис с солистом Дамиано Давидом. Сами звезды эти домыслы опровергали. Известно, что у Дамиано есть возлюбленная, на которой он уже давно собирается жениться.

Сейчас музыканты находятся на пике популярности. Недавно Maneskin объявили даты гастрольного тура 2022 года. В итоге билеты на все их концерты были распроданы всего за два часа. Многие мировые звукозаписывающие компании хотят сотрудничать с талантливыми рокерами, но пока они продолжают работать в Италии.

Сами музыканты объясняют свой успех искренностью. По словам артистов, они не пытаются играть какие-то роли на сцене и получают удовольствие от той музыки, которую сочиняют.