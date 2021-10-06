Валерий Гаркалин переведн в реанимацию: состояние ухудшилось

По данным канала, минувшей ночью у актера резко упал уровень сатурации. В результате его было решено перевести в реанимацию, где артиста подключили к кислороду под давлением. При этом он находится в сознании.

Уточняется, что у Гаркалина диагностирована “критическая” стадия пневмонии. Так, если ранее у 67-летнего актера было зафиксировано 25-50-процентное поражение легких, то теперь речь идет о 75 процентах поражения.

В то же время дочь артиста Ника Гаркалина в беседе с “Пятым каналом” не подтвердила информацию о переводе ее отца в реанимацию. “Они знают больше, чем я”, — язвительно ответила женщина на вопрос о том, правдивы ли сообщения СМИ.

Гаркалина доставили в больницу 2 октября. Сообщалось, что болезнь у артиста развивается на фоне хронических проблем с сердцем.

Актер известен отечественной публике по ролям в театре и кино. Он снялся в таких фильмах, как “Ширли-Мырли”, “Ландыш серебристый”, а также в сериалах “Моя прекрасная няня”, “Гуманоиды в Королеве” и других.