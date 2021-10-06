“Марк, мы все уронили”: реакция Интернета на падение крупнейших соцсетей

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В минувшее воскресенье на несколько часов "прилегли" Instagram, Facebook и WhattsApp. Многие почувствовали себя примерно в 2005 году, им это не понравилось - и они начали искать запасные "аэродромы". Один только Telegram прирос на 50 миллионов пользователей. И относительно неплохо пережил "апокалипсис" Twitter. Ну а люди, отойдя от шока, начали действовать по старому принципу: в любой непонятной ситуации рисуй мемасики.