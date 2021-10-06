06.10.2021, 19:36
Солист “Иванушек” собирается жениться(1)
screenshot - youtube
38-летний Кирилл Туриченко сделал предложение своей девушке в довольно необычной обстановке, — сообщает mail.ru. Несмотря на романы, которые ранее приписывались Кириллу, его будущая супруга далека от мира шоу-бизнеса.
Кирилл сделал предложение своей девушке Дарье Тарасовой во время свадьбы их общих друзей. К слову, недавно пара вместе летала в Африку, на свадьбу блогера Марии Солодар. Дарья поделилась в инстаграме видео, на котором показала, как Кирилл Турчиенко прыгает с банджи.
Известно, что возлюбленные встречаются больше года, до этого пара скрывала свои отношения от общественности. Отмечается, что Тарасова далека от сферы шоу-бизнеса. Туриченко же помимо “основной” работы в “Иванушках” появляется на различных телешоу. Например, он снялся в первом выпуске обновленного “Фактора страха”, а сейчас вместе с другими участниками “Маски” поет каверы в “дочернем” проекте “ШоуМаскGoOn”.