Солист “Иванушек” собирается жениться

Кирилл сделал предложение своей девушке Дарье Тарасовой во время свадьбы их общих друзей. К слову, недавно пара вместе летала в Африку, на свадьбу блогера Марии Солодар. Дарья поделилась в инстаграме видео, на котором показала, как Кирилл Турчиенко прыгает с банджи.

Известно, что возлюбленные встречаются больше года, до этого пара скрывала свои отношения от общественности. Отмечается, что Тарасова далека от сферы шоу-бизнеса. Туриченко же помимо “основной” работы в “Иванушках” появляется на различных телешоу. Например, он снялся в первом выпуске обновленного “Фактора страха”, а сейчас вместе с другими участниками “Маски” поет каверы в “дочернем” проекте “ШоуМаскGoOn”.