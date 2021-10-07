ВИДЕО | Анастасия Волочкова рассказала об очередном возлюбленном

“Мы встретились с замечательным мужчиной, 38-летним Владимиром, несколько месяцев назад. С первого взгляда возникла взаимная симпатия, у нас начались романтические отношения. Мы живем вместе, но не афишируем наши отношения. Владимир не женат. Он необыкновенный человек. Молодой, красивый, статный, высокий, сексуальный, добрый. Он духовно близкий мне человек”, — подчеркнула Анастасия.

“Нам очень хорошо вместе. Порадуйтесь за нас, пожалуйста, если сможете. Это лучше, чем завидовать, злорадствовать, обсуждать и осуждать. В основном, это делают те, у кого нет счастья и любви. А я всем желаю любить и быть любимыми”, — заявила Волочкова.

Личная жизнь балерины всегда была очень насыщенной. В период расцвета своей карьеры она встречалась исключительно с влиятельными бизнесменами. От одного из них, Игоря Вдовина, Волочкова родила дочь. Однако сейчас избранниками звезды все чаще становятся обычные мужчины. В интервью Анастасия много раз рассказывала, что благосостояние бойфрендов не играет для нее роли. Гораздо важнее для Волочковой то, чтобы спутник жизни оказался хорошим человеком.

Правда, все последние романы артистки заканчивались болезненными расставаниями. Разочаровываясь в очередном мужчине, Волочкова никогда не теряла надежду встретить истинную любовь.