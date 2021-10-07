Eesti Kontsert отметит 80-летний юбилей торжественными концертами в Пярну и Таллинне

Юбилейные концерты станут своеобразным экскурсом в историю эстонской музыки и славное прошлое Eesti Kontsert.

“Этот юбилейный год запомнится надолго. Во-первых, мы стали свидетелями полной остановки культурной жизни, чего не происходило со времен Второй мировой войны. С другой стороны, стало очевидно, что кризис сплотил нацию и заставил осознать, что от проигрыша культуры теряет всё человечество”, — сказала гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро. “Мы счастливы, что после столь сложного года наконец-то сможем отпраздновать свой день рождения. Благодарим публику за любовь к музыке и доверие к Eesti Kontsert. Особо теплые слова признательности адресуем нашим партнерам, сотрудничество с которыми доказало, что и невозможное возможно”, — подчеркнула Орро.

Гала-концерт откроется исполнением первой части 1-й симфонии Артура Лембы, которая звучала на открытии концертного зала “Эстония” в 1913 году и больше ни разу в Эстонии не исполнялась. В программу также включено знаковое произведение Арво Пярта „Credo“. Кроме того, будут исполнены произведения Джованни Бонато, Михаэля Преториуса и Гии Канчели, а также специально созданный к юбилею Eesti Kontsert музыкальный коллаж “EK80”, в котором композитор Тынис Кырвитс соединил дюжину произведений начиная с 1941 года по настоящее время, оставивших свой след в музыкальной жизни Эстонии.

В праздничных концертах примут участие Эстонский национальный мужской хор (RAM), ансамбль Hortus Musicus, Большой хор оратории и Эстонский национальный симфонический оркестр (ERSO). Эти коллективы нередко называют “эстонскими жемчужинами” и считают визитными карточками страны за рубежом. Дирижеры — Ристо Йоост, Андрес Мустонен и Микк Юлеоя. Солисты — меццо-сопрано Ирис Оя, сопрано Яаника Куузик и пианистка Марит Герец-Траксман. Конферансье — Йохан Рандвере. Юбилейные торжества будут транслироваться на теле- и радиоканалах концерна ERR.