Моргенштерн и его супруга отказались от обручальных колец

Дилара уверена, что супруги должны иметь личную свободу и не обязаны сутки напролет проводить время друг с другом. Жену рэпера очень злит, когда ее спрашивают о том, почему она не сопровождает избранника на том или ином мероприятии.

“Не понимаю, почему мы с Алишером всегда должны быть вместе?! Мы только что были в кино, потом он поехал снимать рекламу. Зачем мне быть рядом, когда он снимает рекламу?! Можно ему хоть иногда побыть одному? О, кстати, я еще кольцо не ношу, и Алишер тоже”, — поделилась с подписчиками 21-летняя Дилара Зинатуллина, отметив, что у них с мужем все хорошо.

К слову, раньше возлюбленная рэпера редко делилась подробностями личной жизни, но теперь стала это делать с завидной регулярностью. На днях Дилара призналась, что страдает от осенней депрессии и просила поклонников посоветовать ей способ выйти из угнетенного состояния.

“Раз в году я встречаюсь с осенью, в которую мне так сложно жить. Мне всегда грустно, не хочу ничего делать, кроме того как есть и что-то смотреть. Вытаскивать себя никуда не хочется, и серо-белый пейзаж за окном максимально удручает. Ну вот я и поныла. А как у вас дела? Есть ли у вас решение этой проблемы или надо переждать?” — недоумевала она.

Что касается Моргенштерна, то он, в отличие от жены, старается выходить на связь с публикой исключительно в хорошем настроении.