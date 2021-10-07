Автор мюзикла “Кошки” Эндрю Ллойд Уэббер так разочаровался в экранизации, что пошел на крайние меры

“Кошки” это провал во всём. Там вообще никто не понял, почему музыка работает в таких вещах. Я посмотрел это и подумал “Боже, нет”. Впервые за 70 лет моей жизни на планете Земля я пошёл и купил собаку, — сказал композитор.

По его словам, единственный плюс фильма — именно в том, что он стал обладателем маленького гавайского щенка. Как отметил Уэббер, во время карантина щенок стал его постоянным спутником. Он даже добился от авиакомпании разрешения возить его с собой в салоне самолёта во время поездок из Лондона в Нью-Йорк и обратно. По его словам, он сообщил авиакомпании, что собака нужна ему в качестве терапии, чтобы справиться с эмоциональной травмой.

В авиакомпании спросили, могу ли я доказать, что он мне действительно необходим, на что я ответил: “Да, просто посмотрите, что с моим мюзиклом „Кошки“ сделали в Голливуде”. После этого мне пришло подтверждение с припиской: “Справка от врача не нужна”, — сказал он.

Уэббер также напомнил, что ещё в 90-х продал права на “Кошек” для мультфильма, режиссёром которого должен был стать Стивен Спилберг. Однако от идеи тогда отказались, но права у студии остались.

Ранее фильм “Кошки” британского режиссёра Тома Хупера, созданный по одноимённому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера, стал лидером по наградам известной антипремии “Золотая малина”, которую присуждают за провальные проекты в области кинематографа.

Киноверсии мюзикла вручили главную награду в категории “Худший фильм”. Самым неудачливым режиссёром стал Том Хупер. Джеймс Корден и Ребел Уилсон признаны худшими актрисой и актёром второго плана. Сценарий киномюзикла жюри посчитало наиболее неудачным. Кроме того, была вручена статуэтка за “Худший экранный дуэт”, которая ушла номинанту, обозначенному как “Два любых полукошачьих-получеловечьих комочка шерсти”.