Шоубиз
07.10.2021, 15:00

Автор мюзикла “Кошки” Эндрю Ллойд Уэббер так разочаровался в экранизации, что пошел на крайние меры

 
Andrew Lloyd Webber
Andrew Lloyd Webber
Foto: Evan Agostini, AP
Автор культового бродвейского мюзикла “Кошки” британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер рассказал, что ему настолько не понравилась экранизация его мюзикла 2019 года, что он решился на неожиданный даже для себя поступок, — пишет News.ru со ссылкой на Variety.

“Кошки” это провал во всём. Там вообще никто не понял, почему музыка работает в таких вещах. Я посмотрел это и подумал “Боже, нет”. Впервые за 70 лет моей жизни на планете Земля я пошёл и купил собаку, — сказал композитор.

По его словам, единственный плюс фильма — именно в том, что он стал обладателем маленького гавайского щенка. Как отметил Уэббер, во время карантина щенок стал его постоянным спутником. Он даже добился от авиакомпании разрешения возить его с собой в салоне самолёта во время поездок из Лондона в Нью-Йорк и обратно. По его словам, он сообщил авиакомпании, что собака нужна ему в качестве терапии, чтобы справиться с эмоциональной травмой.

В авиакомпании спросили, могу ли я доказать, что он мне действительно необходим, на что я ответил: “Да, просто посмотрите, что с моим мюзиклом „Кошки“ сделали в Голливуде”. После этого мне пришло подтверждение с припиской: “Справка от врача не нужна”, — сказал он.

Уэббер также напомнил, что ещё в 90-х продал права на “Кошек” для мультфильма, режиссёром которого должен был стать Стивен Спилберг. Однако от идеи тогда отказались, но права у студии остались.

Ранее фильм “Кошки” британского режиссёра Тома Хупера, созданный по одноимённому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера, стал лидером по наградам известной антипремии “Золотая малина”, которую присуждают за провальные проекты в области кинематографа.

Киноверсии мюзикла вручили главную награду в категории “Худший фильм”. Самым неудачливым режиссёром стал Том Хупер. Джеймс Корден и Ребел Уилсон признаны худшими актрисой и актёром второго плана. Сценарий киномюзикла жюри посчитало наиболее неудачным. Кроме того, была вручена статуэтка за “Худший экранный дуэт”, которая ушла номинанту, обозначенному как “Два любых полукошачьих-получеловечьих комочка шерсти”.

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