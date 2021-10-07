Полет Пересильд и Шипенко на МКС — фейк?(77)
Один из главный аргументов “против” выражается в простой формуле “все проблемы, видимо, решены, деньги девать некуда”. Музыкальный критик Сергей Соседов выразил эту мысль более подробно и с присущей ему эмоциональностью: “Это за пределами актёрской и режиссёрской профессий, за гранью кинематографии. Они не просто так полетели туда. На них потрачены колоссальные средства, которые могли пойти на социальные программы, инвалидам, нуждающимся. Десятки тысяч людей страдают, не могут найти деньги на операции. Сколько миллионов [потратили на полёт]? Сотни? Ради чего? Коту под хвост. Что за актриса, вы меня простите? Где-то там сыграла, знают её худо-бедно. Актриса средняя, не выдающаяся. О режиссёре первый раз слышу. Очень сомневаюсь, что они снимут шедевр. Кто благословил постановку? Кто оплачивал? Роскосмос, налогоплательщики? Я считаю, что это преступление перед народом, деньги потратили хрен знает на что! Я уверен, что кинокартина окажется посредственной. Кто её посмотрит, не знаю. Озвучивать всё равно придётся на Земле. Мне хочется спросить, кто ответит за такую крайне дорогостоящую авантюру. И почему выбрали именно этих людей? Случайность? Думаю, нет. Какие-то закулисные игры или игрища были, думаю. Деньги выбросили в космос, в сопло космической ракеты, на ветер. Их могли потратить на гораздо более благородные цели”.
Юрий Лоза, без комментариев которого не обходится, кажется, ни одно событие в мире, недоволен другим: ”…Ранее медийные персонажи неумело танцевали со звёздами паркета, выходили на сцены академических театров, плавали в бассейне с дельфинами, тусовались на манеже цирка и нарезали круги по льду (кстати, до сих пор нарезают) вместе с настоящими фигуристами. Я даже боюсь представлять — какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем, и куда пригласят раскрученных дилетантов. Понятно, что сами-то они ради пиара готовы на камеру тушить пожары и вырезать аппендиксы, но лучше бы этим занимались те, кто в данных вопросах по-настоящему разбирается”.
В комментариях пользователи стали выдвигать свои предложения, куда “лучше бы” отправить Шипенко и Пересильд: уж в плане советов интернет-завсегдатаям нет равных.
Но параллельно развернулась и дискуссия о том, реален ли сам полет. И этого стоило ожидать, когда строятся теории не только о том, что американцы не летали на Луну, но даже и о плоской Земле (причём одним из сторонников этой идеи является сам Лоза). “Интересно, в каком павильоне будет съемка “космоса” и как будут изображать невесомость, и неужели найдутся наивные люди, которые поверят, что они на МКС”, — язвит одна из подписчиц. “МКС уже давно так снимают. Невесомость моделируют в самолете”, — отвечает другой “специалист по фейкам”. Выдвигались и косвенные доказательства: “В передаче Урганта показали одного из работников Роскосмоса актёр плохо сыгравший свою роль ему даже голос вроде заменили на более уверенный одним словом цырк” (орфография и “пунктуация” сохранены), “на какой-то там секунде отключили все камеры с борта и включили мультики и графику”.
Оппоненты у сторонников очередной теории заговора нашлись среди медийных личностей. “Господа, ваши предположения, что нет никакого полета, что это обман, фейк, иллюзия вселенского масштаба разбились о пресс-конференцию на МКС! Лично я теперь точно верю, что ребята в космосе!“ — отрезала Екатерина Стриженова.
Впрочем, от сотрудника Первого канал иного ждать было нельзя. Но к ее мнению присоединился и извечный критик современного российского кино блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian: “Если посмотреть в Интернете последние новости, сливают оттуда, откуда слить нельзя в теории даже. Вспомните скандалы со Сноуденом, ещё что-то. Неужто здесь будет страшнее отбор, что никто не сможет ни сфотографировать, ни детали сказать, которые никто не знает, которые докажут эту точку зрения. Проще отправить человека [в космос], чем всё это скрывать”, — полагает он. И даже признался в том, что заинтригован: “Как маркетинговый ход, по-моему, замечательно. Я бы посмотрел, например, мне интересно, что сняли”.