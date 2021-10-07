Полет Пересильд и Шипенко на МКС — фейк?

Один из главный аргументов “против” выражается в простой формуле “все проблемы, видимо, решены, деньги девать некуда”. Музыкальный критик Сергей Соседов выразил эту мысль более подробно и с присущей ему эмоциональностью: “Это за пределами актёрской и режиссёрской профессий, за гранью кинематографии. Они не просто так полетели туда. На них потрачены колоссальные средства, которые могли пойти на социальные программы, инвалидам, нуждающимся. Десятки тысяч людей страдают, не могут найти деньги на операции. Сколько миллионов [потратили на полёт]? Сотни? Ради чего? Коту под хвост. Что за актриса, вы меня простите? Где-то там сыграла, знают её худо-бедно. Актриса средняя, не выдающаяся. О режиссёре первый раз слышу. Очень сомневаюсь, что они снимут шедевр. Кто благословил постановку? Кто оплачивал? Роскосмос, налогоплательщики? Я считаю, что это преступление перед народом, деньги потратили хрен знает на что! Я уверен, что кинокартина окажется посредственной. Кто её посмотрит, не знаю. Озвучивать всё равно придётся на Земле. Мне хочется спросить, кто ответит за такую крайне дорогостоящую авантюру. И почему выбрали именно этих людей? Случайность? Думаю, нет. Какие-то закулисные игры или игрища были, думаю. Деньги выбросили в космос, в сопло космической ракеты, на ветер. Их могли потратить на гораздо более благородные цели”.