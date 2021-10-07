Дочь Агутина и Варум работает курьером — зато в Америке

Недавно 22-летняя Лиза получила американское гражданство. Наследница звездной четы решила пойти по стопам родителей и тоже стала музыкантом. Лиза пишет музыку и выступает в составе музыкальной группы “Bruvvy band” под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Правда, молодой коллектив пока не добился известности и играет в основном в барах. А это не приносит большого дохода. Так что в свободное от музыки время Лиза вынуждена подрабатывать.

Ее мама Анжелика Варум принципиально решила, что они с мужем не будут содержать дочь. Знаменитые родители помогают девушке, но в разумных пределах. Еще в детстве Анжелика спросила дочку, чем бы она хотела заниматься. В ответ девочка честно призналась: она выйдет замуж и будет вести домашнее хозяйство, а муж будет работать и обеспечивать ее. Этот ответ очень не понравился Варум. С тех пор она постоянно напоминает дочке, что женщина должна добиться всего сама и ни от кого не зависеть — ни от мужа, ни от родителей.

Поскольку ничем, кроме музыки, Лиза заниматься не умеет, в США девушка вынуждена довольствоваться самой низкоквалифицированной работой. Сначала она подрабатывала в чужой семье на кухне, готовила за деньги еду. А теперь наследница Агутина и Варум выполняет функции курьера.

“Пошла работать в семью, она хорошо готовит, — рассказала Анжелика Варум о дочке в YouTube-шоу “А поговорить?”. — Готовила им завтраки и обеды. Потом ей это надоело. И сейчас она старикам развозит еду. С парнем между концертами они так зарабатывают”.

Молодой человек Лизы — тоже музыкант, они играют в одной группе. По мнению Анжелики Варум, ее дочь должна твердо усвоить, что популярность отнюдь не гарантирует успех в жизни.

“Конечно, она сориентирована в уровне популярности на нас, но это ошибка. Я каждый раз ей это пытаюсь объяснить, потому что очень важен процесс в данном случае. Потому что когда во главе угла стоит то, что ты должен быть популярным, и тебя должны все знать, это порочно”, — считает Варум.