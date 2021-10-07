Мне нужна она: почему женщины могут хотеть однополых отношений

Что же произойдет, если у девочки очень властная мать? Не важно даже, есть ли при этом отец: он либо провозглашается полным ничтожеством, о чем девочке постоянно напоминают. Либо же он ведет себя так, словно он женщина, одетая в мужскую одежду. В этом случае у девочки будет смутное ощущение неправильности модели отношений мужчина-женщина. Ее будет постоянно тянуть к отношениям с женщинами (хотя бы для того, чтобы доказать, наконец, “маме”, что ее можно любить и принимать). И, вместе с тем, секс с женщинами будет вызывать в ней ужас и отторжение. Еще же и социальные нормы и правила принимаются в расчет, а в обществе принято, чтобы девочка любила мальчика. И никак иначе.

В нормальной модели развития женской сексуальности центральной фигурой поначалу является отец. В возрасте 4-7 лет девочка формирует свои предствления о том, какими будут ее будущие мужчины, именно опираясь на опыт отношений с отцом. Был ли он внимательным и заботливым, или проявлял холодность и враждебность? Все это отразится на том, каких партнеров будет выбирать себе выросшая дочь. Коротко говоря, это будет фигура “благодаря” (похожая на папу) или вопреки (отрицательная привязанность, но все же — привязанность).

Другие женщины охотно занимаются сексом и с женщинами, и с мужчинами, открыто признавая собственную бисексуальность. А третья категория самая обширная и мало изученная. В нее входят разные женщины. В том числе те, которые могли бы заняться сексом с подругой, но боятся признаться в этом даже себе и поэтому отрицают вообще такую возможность. Иногда — достаточно агрессивно. Разбираемся: почему им хочется (но колется или не осознается).

Гинеколог и сексолог Джен Гюнтер утверждает, что женский механизм возбуждения в полной мере понять и прочувствовать может только другая женщина. Он гораздо сложнее мужского, поэтому женщинам так важна прелюдия. А еще — красивые и нежные слова (“женщина любит ушами”), долгий флирт и неспешность в сексе. В теории любая из женщин могла бы заняться сексом с другой женщиной. Другое дело, что одни признают только такой секс ( лесбиянки ).

В этом случае лучше всего принять свою вынужденную или скрытую бисексуальность, принять себя. Полностью. Без осуждения и стыда. И раскрутить историю отношений с матерью — например, методом расстановок. Или гипнотерапией. После этого секс с женщинами может перестать интересовать вовсе, или женщина поймет, что она действительно является лесбиянкой. Или бисексуальной. Но из осознания уйдет надрыв, а страх любых интимных отношений исчезнет.

Женщина не может раскрыть свою сексуальность во время секса с мужчиной

Бывает, что женщине не везет встретить мужчину, который будет чувствовать ее. Понимать ее желания и полностью ощущать ее тело, чтобы довести ее до оргазма. Это может происходить по разным причинам. Например, женщина сама не знает, чего она хочет от своего тела и от секса, поэтому не может расслабиться и внятно объяснить или показать мужчине, чего ей нужно.

Или же мужчина, который является партнером женщины в настоящее время, не возбуждает ее на самом деле так, чтобы она хотела раскрыться в сексе с ним. В обоих этих случаях женщина может начать думать, что, возможно, ей стоит перейти на “женскую сторону”. Может быть, там она сумеет обрести сексуальное удовлетворение?

Что делать, если женщина хочет другую женщину, но боится?

В таком случае есть смысл попробовать мастурбировать. Разными способами. Не ставить себе целью достичь оргазма, а для того, чтобы лучше узнать свое тело. Признать и узнать свою сексуальность и механизмы возбуждения. Другая женщина (особенно опытная в вопросах секса), в принципе, может помочь в этом, поскольку она знает, что именно нужно женщине. Поэтому, если есть желание и возможность, можно попробовать лесбийский секс, в этом нет ничего зазорного.

Обычно после того, как женщина разбирается с собственными комплексами и зажимами, она начинает получать удовольствие от секса… с собой. Неважно, получилось ли это благодаря собственным рукам, игрушкам для взрослых или интиму с другой женщиной.

И после этого открывшая себя саму женщина может спокойно выбирать: с кем, когда и как заниматься сексом. Видов сексуальности очень много. Или же так и остановиться на мастурбации. А с мужчинами, например, просто дружить. Да и с женщинами, кстати, тоже. И это — тоже один из вариантов нормы.