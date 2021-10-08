65 и 85%: состояние Ларисы Гузеевой и Валерия Гаркалина ухудшается

Сегодня появилась информация, что врачи диагностировали у Гузеевой 65% поражения легких. И это при том, что попала она в больницу с куда меньшим показателем — 6%.

Еще несколько дней назад Гузеева выходила на связь с публикой и показывала, как ей ставят капельницы. При этом ведущая шоу “Давай поженимся!” на Первом канале советовала всем беречься. “Дорогие мои подписчики! Спасибо вам огромное за такую любовь и пожелания скорейшего выздоровления. Господь не оставит вас и все вам вернет за вашу доброту и участие к моей скромной персоне. Я буду стараться. С вами мне сразу стало легче. Спасибо”, — отмечала она.

Еще хуже обстоят дела у Валерия Гаркалина. Перевода в реанимацию оказалось мало: его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Его легкие поражены на 85%. “Динамика отрицательная, прогнозов нет”, — поделилась дочь артиста.

Напомним, на протяжении последних лет Валерий Гаркалин часто лежал в медучреждениях и чуть не было не умер из-за тромба.