“Разницы между Бузовой и Валерией нет”: худрук МХАТ ударил по больному

53-летняя Валерия уже вела переговоры с Эдуардом Бояковым по поводу участия в нашумевшем проекте, но из-за плотного гастрольного графика не смогла это сделать и, в итоге, отказалась. Тогда худрук театра отправился к 35-летней Ольге Бузовой — и поющая телеведущая согласилась.

“Мы с Валерией общались хорошо и тепло. Мне было интересно, она была готова точно совершенно. Но графики и праздники и ее обязательства перед другими не совпали. Разницы между Валерией и Бузовой, функциональной, большой нет. Да, у них разница рыночная в этом маркетинге, кто-то 35+, кто-то 28”, — признался Бояков в интервью Давиду Виннеру.

Разумеется, Иосиф Пригожин не мог не ответить на такой выпад. Он и в мирное-то время пытается конкурировать с Юрием Лозой за звание комментатора всех важных событий, а тут дело касается супруги!

“Сравнение Ольги Бузовой и Валерии — это, как минимум, некорректно. Я бы хотел, чтобы Министерство культуры и другие крупные организации проверили Боякова на профпригодность. Нельзя девальвировать профессию. Нельзя дискредитировать людей, которые имеют академическое образование. До какого уровня мы опускаемся? Ради хайпа готовы пойти на все?” — интересуется Пригожин.

“Если вы читаете это сообщение, то знайте — вы за нами бегали, а не мы за вами. Вы мне вообще не интересны. Вы пытаетесь из нас делать людей, которые не заслужили такого отношения. Вы хотели привлечь внимание к спектаклю, вы привлекли Ольгу Бузову, мы отказались”, — наспомнил продюсер.

При этом Пригожин везде подчеркивает, что к Бузовой у него нет претензий — она сделала то, что должна была. Но поведение Боякова и его слова откровенно раздражают: “Если вы ставите под сомнение профессионализм, опыт, то я ставлю под сомнение вас как личность”.