Анне Вески и Тармо Таввисте стали лауретами российской премии “Балтийская звезда”

Появилась премия в 2004 году. 11 октября премию этого года будут получать режиссер Кама Гинкас (Россия), директор Театра Талия Йохим Люкс (Германия) и, что особенно нас радует, бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте и певица Анне Вески. В номинации “Память” будет отмечена создатель и председатель правления “Всемирного клуба петербуржцев” на протяжении тридцати лет Валентина Орлова.

Несмотря на то, что в фестивале не принимают участие эстонские театры, совсем без наших земляков он не обойдется. Говорит театральный продюсер Леонид Роберман: “Спектакли, которые мы привезли, совершенно необычные. Пьесу “Сад”, написанную в 1990 году Алексеем Шипенко (к слову, это папа Клима Шипенко, отправившегося в космос), никто не ставил, мы — первые. Сделал это Денис Азаров, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. Только Юлия Ауг (актриса — космос!) смогла сыграть эту роль — легендарную средневековую “мертвую португальскую королеву” Инес де Кастро, погибшую за любовь. Я не мог не сделать этот спектакль, не думал о том, окупится ли он”. Напомним, что другая эстонка по происхождению — Юлия Пересильд — как раз находится рядом с Климом Шипенко и не в меньшей степени соответствует определению “актриса-космос”.

Юлия Ауг прокомментировала свое участие в фестивале так: “Фестиваль “Балтийский дом” для нас — студентов, потом молодых актеров — был удивительным местом, где мы могли познакомиться с лучшими спектаклями мирового репертуара. Именно здесь для меня произошло открытие режиссера Някрошюса. Помню, что испытала настоящий культурный шок, который изменил мой внутренний мир, мое отношение к восприятию театра: как это может быть, каким языком можно разговаривать со зрителем. Благодаря этому фестивалю я впервые увидела здесь, на этой сцене многих режиссеров. Это очень здорово, что в течение 30 с лишним лет фестиваль остается таким же актуальным, значимым, показывает спектакли высокого уровня. С трудом верю в то, что я вдруг принимаю участие в нем и даже играю на открытии — это очень ответственно”.