“Было напряжение”: экс-звезда Comedy Woman Наталия Медведева — о закулисье шоу

У Натальи Еприкян на сцене всегда был образ строгой начальницы. Оказалось, что и за кулисами основательница Comedy Woman внушала коллегам страх. “Было такое напряжение Наташей… Не то чтобы прямо боялись… Но в любом случае ее неодобрительный взгляд сказывался. В общем, было нездоровое состояние”, — откровенничала Медведева.

Сама Наталия ушла из проекта почти семь лет назад. Она признавалась, что руководство шоу не ценило творческие идеи артисток и принижало их таланты. “Я со всеми спорила. Сама бы себя выперла и намного раньше, — улыбалась звезда. — Я такой человек, если нет справедливости, начинаю вякать. Неважно, кто сидит — глава канала, продюсер, — я обязательно скажу слово. Это сейчас могу промолчать, но тогда свое мнение выпячивала везде”.

Медведева рассказала, что испытывала жуткий стресс в период работы в Comedy Woman. “Я рыдала. Меня там уничтожили, грубо говоря, гендиректор на ковре. В принципе, могла потом лечь с нервным срывом. Но я же ответственная, отличница. Я себя собрала, еще раз всем доказала, что самая крутая, и теперь с этой травмой живу”, — делилась артистка.

Сейчас Наталия чувствует себя очень счастливой. Она работает на телеканале “Россия 1” и получает удовольствие от шоу, которые ведет. “Я обожаю вести “Юморину”, а “Голубой огонек” — моя любовь! Потому что там Jony разрывает своей “Кометой”, Клава Кока там пляшет, Егор Крид отжигает. Почему нет? Анжелика Варум только там выступает, ее только в “Огоньке” можно посмотреть. Билан, Лазарев, Гагарина — все там выступают”, — говорила Медведева на YouTube-канале “Елена Ханга”.