“Лица нет, врачи бессильны”: Алиса Аршавина потеряла последнюю надежду

В начале августа, казалось, жизнь налаживается: Алиса собрала необходимую сумму для операции. По ее словам, до операции оставалось всего несколько дней. Затем Аршавина пропала на два месяца. И вот теперь она снова появилась в Инстаграме. Увы, Алиса сообщила своим подписчикам неутешительные новости. Врачи отказались делать операцию из-за возможных осложнений.

"Я на сегодняшний день неоперабельная. Лицо - его нет, - пишет она. - Но вы знаете, и красивой уже была, и счастливой от этого, сейчас я не менее радуюсь жизни, даже больше. В обрыв дотолкнула чертовское создание, даже сломала, лишила всего. Но с обрыва проще подниматься, когда ничего нет. У меня супердети, которых тоже туда, но они карабкаются еще быстрее. Энергия моя возвращается, а это значит, и без лица можно. Жизнь люблю".

39-летняя Алиса воспитывает троих детей – четырехлетнюю дочь Есению от спортсмена, 17-летнего сына Алексея и 10-летнюю Алису от первого брака. Ситуацию усугубляет судебная тяжба за дом, которую Аршавина ведет с бывшей свекровью. Футболист и его мама требовали, чтобы Алиса с детьми съехала из особняка, в котором она поселилась после свадьбы с Андреем. Суд принял решение о выселении многодетной матери из этого дома. После этого Алиса заявила, что Аршавин и его мать лишили ее и детей последнего. И даже рискнуть и сделать операцию за границей России она не может: выйдет еще дороже, а денег нет... Так что фото к этой новости — лишь воспоминание.