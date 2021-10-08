Разное
08.10.2021, 16:00

ТОП-5 пар самых несовместимых в любви знаков Зодиака

 
Shutterstock
Любовь многих из нас способна лишить способности мыслить рационально и нередко рождает иллюзии в отношении партнера. Часто бывает так, что некоторые люди просто не подходят друг к другу, поэтому и надеяться на долгосрочный счастливый союз не стоит. Определить, какой партнер точно не подойдет, можно на основе астрологии. Победитель “Битвы экстрасенсов” Мехди Эбрагими Вафа составил для “МКТОП-5 пар знаков Зодиака, которые отличаются редкой несовместимостью в романтических отношениях.

Овен и Водолей

Представителей этих знаков зодиака отличает многое, в том числе — взгляд на жизнь и подход к решению проблем. Темпераментный Овен всегда стремится вперед, ему нужна динамика. При этом уравновешенный Водолей, напротив, тяготеет к домашнему уюту и спокойному времяпрепровождению, поэтому договориться им точно не удастся. Даже если сначала в этом союзе возникают пылкие чувства, они способны быстро угаснуть под воздействием ссор и взаимных упреков.

Лев и Телец

Оба знака зодиака отличаются горячим темпераментом, поэтому на первом этапе между ними может вспыхнуть настоящий пожар страсти. Однако проблема в том, что ни тот, ни другой не согласны уступать партнеру. Эта бескомпромиссность в итоге мешает им договориться. Несмотря на то, что Тельцы в целом заинтересованы в создании прочного союза, этот тандем ни к чему не приведет, ведь оба будут до конца бороться за лидерство и бесконечно обмениваться претензиями.

Рак и Стрелец

Этих людей объединяет рассудительность, ум и прямолинейность в высказываниях. Именно последнее качество способно разрушить этот союз. Многочисленные противоречия, как ни странно, у этих энергетически очень сильных знаков зодиака возникают на почве духовных расхождений. Единственный шанс для Рака и Стрельца создать по-настоящему счастливые отношения — это вступить в брак в зрелом возрасте, имея уже накопленный багаж опыта и терпимости по отношению друг к другу.

Водолей и Скорпион

Для Водолеев предельно важно видеть и слышать подтверждение своей значимости для партнера. При этом Скорпионы похожи на медаль, которая имеет две стороны. Они необыкновенно внимательны к значимым для себя людям, а вот в отношениях со всеми остальными могут быть очень требовательны. Если Водолей совершит поступок, который приведет к потере доверия со стороны Скорпиона, то вернуть расположение будет очень непросто, так как этот знак зодиака отличает умение разрывать отношения раз и навсегда, не оставляя и намека на второй шанс.

Козерог и Рыбы

В этом союзе немало проблем возникает из-за стремления обоих занять место лидера и полностью контролировать, как развиваются отношения. Споры могут возникать на почве взглядов на материальные ценности и обеспечение финансовой стабильности. Даже самые искренние чувства могут со временем утратить свою остроту под грузом накопленного взаимного недовольства, если только партнеры не научатся идти друг другу навстречу.

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