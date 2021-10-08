“Никогда не было любви”: Прохор Шаляпин удивил своим заявлением о покойной жене

“У меня не было к ней любви, конечно. Просто симпатия, она по психотипу мне подошла”, — заявил Шаляпин. 37-летний музыкант добавил, что даже сыграть свадьбу было не его идеей. “Она мне звонит и говорит: “Прохор, знаешь, давай мы с тобой поженимся”. Татьяна поспорила со своей подругой, что она выйдет замуж быстрее”, — откровенничает теперь выпускник “Фабрики звезд”.

Некоторые стали подозревать, что певец был только рад такому союзу, ведь Татьяна могла похвастаться многомиллионным состоянием. Сам вдовец уверяет: претендовать на наследство супруги он не собирается. Они даже подписали брачный договор, в котором учитывались нюансы раздела имущества, правда, трагического исхода никто не ожидал.

Однако адвокат Оливер Чирич считает, что у Прохора есть все шансы получить крупную сумму: “У супруга возникает полное право по наследству, как будто не существовало брачного договора. Единственный документ, который может регулировать наследное право партнера в случае смерти второй стороны, это завещание”.

Напомним, что Татьяна была третьей супругой исполнителя. По словам артиста, впервые он женился в 18 лет, однако об этой избраннице мало что известно общественности. А вот вторая жена Шаляпина — Лариса Копенкина — была рада выходить в свет вместе с молодым супругом. Несмотря на скандальный развод, бывшие поддерживают теплые отношения.