Установлена личность самого загадочного преступника ХХ века — Зодиака

Долгое время узнать, кто скрывается за астрологическим псевдонимом, не получалось. Казалось, что как и Джек-потрошитель, эта тайна так и останется неразгаданной. О Зодиаке писали книги и снимали фильмы. Самый известный — с Джейком Гилленхоллом в главной роли — снял Дэвид Финчер. Он выдвинул свою версию. Но, похоже, ошибся.

Команда The Case Brakers из бывших полицейских, военных и журналистов заявила, что за маской был Гэри Фрэнсис Пост, маляр. Раскрыть Зодиака помогли вещдоки с мест преступлений, следы от ботинок, анализ писем и специфические шрамы. По ним некоторые пострадавшие и опознали маляра-убийцу.

К сожалению, сам он уже не сможет признаться в своих злодеяниях, так как умер в 2018 году. И сомнения в том, что Зодиак — именно он, все равно останутся.