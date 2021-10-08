Разное
08.10.2021, 19:17

Установлена личность самого загадочного преступника ХХ века — Зодиака

 
screenshot - youtube
С конца 1960 года Зодиак (так он назвал себя сам) терроризировал население Северной Калифорнии, троллил полицейских, отправлял письма и криптограммы. Точно известно о шести его жертвах, но в последнем письме копам он утверждал, что убил 37 человек, — вводит в курс дела телеграм-канал Mash.

Долгое время узнать, кто скрывается за астрологическим псевдонимом, не получалось. Казалось, что как и Джек-потрошитель, эта тайна так и останется неразгаданной. О Зодиаке писали книги и снимали фильмы. Самый известный — с Джейком Гилленхоллом в главной роли — снял Дэвид Финчер. Он выдвинул свою версию. Но, похоже, ошибся.

Команда The Case Brakers из бывших полицейских, военных и журналистов заявила, что за маской был Гэри Фрэнсис Пост, маляр. Раскрыть Зодиака помогли вещдоки с мест преступлений, следы от ботинок, анализ писем и специфические шрамы. По ним некоторые пострадавшие и опознали маляра-убийцу.

К сожалению, сам он уже не сможет признаться в своих злодеяниях, так как умер в 2018 году. И сомнения в том, что Зодиак — именно он, все равно останутся.

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