Сегодня эстонские знатоки определят самую умную команду страны

Игра пройдет по правилам спортивного "Что? Где? Когда?", вопросы будут задаваться для всех команд, находящихся в зале. После минуты обсуждения ответы будут сдаваться в письменном виде, за правильный ответ даётся одно очко, победу одержит команда, набравшая наибольшее количество очков. Лучшая из эстонских команд получит звание чемпиона страны и возможность представлять Эстонию на чемпионате мира по спортивному "Что? Где? Когда?" (если он состоится). Действующими чемпионами Эстонии является команда Артемия Беляева (на фото).

- За последние полтора года число международных фестивалей интеллектуальных игр по понятной причине резко сократилось, а ведь это, пожалуй, одна из самых интересных составляющих движения, - объясняет руководитель клуба "Северная Сова" и главный организатор турнира Антон Хаманов. - Встретиться с друзьями из других стран, совершить поездку в новое для себя место, — это всё не менее важно, чем сама игра, которая далеко не всегда сводится к поиску правильных ответов на скорость. В Таллинне давно не было крупного фестиваля ЧГК, и мы решили исправить это недоразумение, пригласив на турнир зарубежных гостей. Наш клуб сейчас является, пожалуй, одним из самых активно играющих в Европе, и пришло время развиваться, поэтому этот турнир, надеемся, станет хорошей осенней традицией. Безусловно, в условиях последствий пандемии любые массовые мероприятия проводить непросто, но это не мешает, например, организовывать спортивные соревнования или музыкальные ивенты. В этом плане интеллектуальные игры ничем не хуже. Главное – соблюдать правила и все чётко спланировать.