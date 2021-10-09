“Маэстро” Евгений Понасенков разогнал всех на шоу “Что было дальше”

39-летний Евгений Понасенков — автор серии книг о Наполеоне, историк, интеллектуал и большой любитель оперы. Поет он и сам, правда, артисты с музыкальным образованием относятся к этим опытом в лучшем случае со снисходительной улыбкой. "Маэстро" также особенно следит за своей внешностью, предпочитая появляться на публике с идеальной прической и бутоньеркой на пиджаке. Комики шоу «Что было дальше?» решили учесть все предпочтения гостя, поэтому и сами нарядились в классические костюмы с галстуками.

Звезды проекта встретили историка с напускным восторгом. Впервые они постарались говорить с гостем учтиво, однако все же не устояли перед искушением его перебить. Понасенков оставлять выпады в свою сторону без внимания не стал. «Вы знаете, я очень люблю природу, но с некоторыми она обошлась жестоко», — съязвил публицист.

Евгений раскритиковал и юмористический талант звезд «ЧБД». Он заявил, что шутки комиков не отличаются остротой, поэтому им еще только предстоит освоить этот сложный жанр. «Надо избавляться от привычек из подворотни. Юмор должен быть на уровне. Надо вам все-таки найти талантливого сценариста», — отчитал историк собеседников.

Понасенков был возмущен поведением комиков и в сердцах назвал шоу зоопарком. Он даже отказался рассказывать историю, продолжение которой по правилам должны угадывать артисты, а также пригрозился, что покинет студию. "Испугавшись" потерять яркого гостя, ведущий Нурлан Сабуров стал выгонять со своих мест всех, кто пытался вставить лишнее слово в рассказ публициста.

В итоге мужчина поделился обещанной историей, правда, предложить варианты ее продолжения было уже некому. На площадке остался лишь он вместе с ведущим, который вскоре и сам встал с кресла. «В Москве зоопарки сейчас без вольеров, приходится защищаться физически. Друзья мои, я подарю кому-то из зрителей свою книгу, потому что из тех, на кого я посмотрел… Им читать бесполезно. Пока, мои дорогие», — заявил Понасенков эффектно, покинув студию YouTube-шоу «Что было дальше?».