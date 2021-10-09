ЭКМО — последний шанс Валерия Гаркалина(1)
Напомним, что такое аппарат ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации. Пульмонолог Вячеслав Овечкин объяснял разницу между ним и ИВЛ на простом языке так: “Аппарат ИВЛ заставляет лёгкие человека дышать, а ЭКМО — это “искусственные лёгкие”, которые самостоятельно насыщают кровь кислородом. Человека переводят на ЭКМО только при определённых показателях. Например, когда даже на жёсткой инвазивной ИВЛ уровень кислорода в крови низок либо когда поражено больше 75% лёгких”.
Врач добавлял, что если человека подключают к ЭКМО, вероятность летального исхода очень велика: “Это последний этап, дальше уже некуда”.
Напомним, 67-летний Гаркалин попал в Коммунарку 2 октября, тогда же у него выявили коронавирус. Состояние актёра ухудшалось, позже он попал в реанимацию, а 7 октября Гаркалина перевели на аппарат ИВЛ. При этом ситуация осложняется хроническими болезнями.