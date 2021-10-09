ЭКМО — последний шанс Валерия Гаркалина

Напомним, что такое аппарат ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации. Пульмонолог Вячеслав Овечкин объяснял разницу между ним и ИВЛ на простом языке так: “Аппарат ИВЛ заставляет лёгкие человека дышать, а ЭКМО — это “искусственные лёгкие”, которые самостоятельно насыщают кровь кислородом. Человека переводят на ЭКМО только при определённых показателях. Например, когда даже на жёсткой инвазивной ИВЛ уровень кислорода в крови низок либо когда поражено больше 75% лёгких”.