“Буду защищать ценой жизни”: Игорь Тальков-младший охраняет граффити с портретом отца

“Компания “Россети Ленэнерго” как собственник объектов не раз подчеркивала, что не возражает против размещения художественных изображений на своих объектах при условии их согласования в установленном в Санкт-Петербурге порядке”, — уверяет компания. Но если согласования нет, рисунок надо убрать.

Граффити появилось вечером 7 октября, а уже утром 8 октября Тальков-младший стоял у будки, закрывая ее спиной от сотрудников “Ленэнерго”, которые приехали ее закрасить.

“Я не хочу войны, но если начну воевать, то я не умею проигрывать. Я буду защищать память отца. Ценой жизни своей буду защищать”, — заявил о своем настрое Тальков-младший.

Сын музыканта сказал, что хочет решить все в рамках закона. Он собирается написать заявление, чтобы портрет был согласован и остался на своем месте.

“Я призываю всех неравнодушных, всех, кто выступает за сохранение искусства, напишите официальное заявление, чтобы наши власти разрешили сохранить граффити с отцом”, — также обратился к петербуржцам Тальков-младший.

До поздней ночи друзья сына музыканта собирали подписи за сохранение граффити у прохожих и местных жителей. Также, для сохранности, стрит-арт покрыли антивандальным лаком.

Днем 9 октября Тальков-младший снова появился у портрета отца, и вновь не дает прохода всем, кто хочет закрасить его. Также он заявил, что ищет квартиру на Литейном проспекте, чтобы постоянно следить на сохранностью стрит-арта.