Шоубиз
09.10.2021, 20:10

ФОТО | Одно неловкое движение — и Шэрон Стоун блеснула голой грудью

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Sharon Stone bei der Verleihung des Golden Eye Awards auf dem 17. Zurich Film Festival 2021 im Kino Corso. Zürich, 25.09
Sharon Stone bei der Verleihung des Golden Eye Awards auf dem 17. Zurich Film Festival 2021 im Kino Corso. Zürich, 25.09
Foto: Anita Bugge via www.imago-images.de, imago images/Future Image
Известная 63-летняя актриса Шэрон Стоун приобрела статус секс-символа после съёмок двух частей “Основного инстинкта”. И неудивительно, ведь эффектная внешность звезды идеально сочеталась с её шикарной фигурой. Как оказалось, возраст никак не отразился на формах Шэрон, пишет LIFE.

Звезда устроила фотосессию на юге Франции, примерив необычное платье бренда Schiaparelli. Золотые цветы прикрывали обнажённую грудь, а длинная чёрная юбка сидела так низко, что в ней уже не было смысла. Актриса позировала в рискованном наряде, когда произошёл конфуз (которого все ждали). Стоило Шэрон повернуться, как топ отошёл и грудь секс-символа вырвалась на свободу.

Может, и “Основной инстинкт 3” не за горами?

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