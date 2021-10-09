09.10.2021, 20:10
ФОТО | Одно неловкое движение — и Шэрон Стоун блеснула голой грудью(6)
Foto: Anita Bugge via www.imago-images.de, imago images/Future Image
Известная 63-летняя актриса Шэрон Стоун приобрела статус секс-символа после съёмок двух частей “Основного инстинкта”. И неудивительно, ведь эффектная внешность звезды идеально сочеталась с её шикарной фигурой. Как оказалось, возраст никак не отразился на формах Шэрон, пишет LIFE.
Звезда устроила фотосессию на юге Франции, примерив необычное платье бренда Schiaparelli. Золотые цветы прикрывали обнажённую грудь, а длинная чёрная юбка сидела так низко, что в ней уже не было смысла. Актриса позировала в рискованном наряде, когда произошёл конфуз (которого все ждали). Стоило Шэрон повернуться, как топ отошёл и грудь секс-символа вырвалась на свободу.
Может, и “Основной инстинкт 3” не за горами?