ФОТО | Одно неловкое движение — и Шэрон Стоун блеснула голой грудью

Звезда устроила фотосессию на юге Франции, примерив необычное платье бренда Schiaparelli. Золотые цветы прикрывали обнажённую грудь, а длинная чёрная юбка сидела так низко, что в ней уже не было смысла. Актриса позировала в рискованном наряде, когда произошёл конфуз (которого все ждали). Стоило Шэрон повернуться, как топ отошёл и грудь секс-символа вырвалась на свободу.