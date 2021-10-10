“Моргенштерн — г…ще!”: неожиданная речь нового российского нобелевского лауреата

59-летний Муратов стал третьим русским, а также третьим журналистом в истории, который был удостоен столь почетного звания. С этой престижной наградой его поздравили в Кремле — сообщение передал пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также многие журналисты.

Приехала поздравить коллегу и Ксения Собчак, которая взяла у него интервью о политике, проблемах России, а также поговорила о деятельности популярного рэпера Моргенштера. Дело в том, что у Муратова стоит набор клюшек лучших хоккеистов мира. Телеведущая невольно сравнила их с коллекцией скандального музыканта, что раздосадовало нобелевского лауреата. Он вспомнил, как музыкант собирал деньги для больного ребенка.

“…А потом он рассказал о том, как силовики заставили помочь ребенку. Это такое говно, такое говнище! Не могу про это даже рассуждать. Так брать и компрометировать и свою помощь, и людей, и ребенка. И другие благотворители подумают: Господи, так они же отжимают под этим поводом деньги, да? Понимаешь, что это ужас”, — заявил Муратов.

Собчак попыталась остановить журналиста, и защитила поступок Алишера. Но главред был непреклонен. “Да пошел он нафиг. Не хочу тратить ни твоего времени, ни моего, на обсуждение этого говна. Не хочу”, — говорил он в YouTube-шоу “Осторожно: Собчак!”

Напомним, Моргенштерн несколько месяцев назад объявил сбор денег на лечение тяжелобольного мальчика Ильи Худобы. Ему требовалось более 2 млн евро. Благодаря его активной позиции, удалось привлечь большие деньги, но и их по началу не хватило. А затем рэпер рассказал о том, что ему угрожали и дали выбор: либо поможешь собрать деньги, либо у тебя будут серьезные проблемы.