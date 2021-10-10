ФОТО | Сильнейшие команды знатоков определил Открытый Чемпионат Эстонии по интеллектуальным играм

Участники сыграли 5 туров по 15 вопросов. Они боролись за звание чемпиона в эстонском и в международном зачетах.

Команда из Праги “В гостях у Кафки” (капитан — Алексей Жилинский) победила, ответив на 57 вопросов игры. За ней с отрывом в один вопрос сыграли две команды: сборная “Команда Смехаила Хохотова (капитан — Евгений Миротин) и “Центровые” из Риги (капитан — Дмитрий Скрипник).

По словам Алексея Жилинского, капитана команды-победителя, они не раздумывали, когда увидели, что в Таллинне организуется турнир. “В условиях коронавируса так мало проходит турниров, — говорит Алексей, — мы так давно не играли. Знали, что конкуренция будет сильная. Два тура были для нас опасными, но получилось неплохо сыграть. Хотели войти в десятку, как задача минимум и выиграть — как максимум. Получился максимум”.

В прошлом году из-за пандемии соревновались только эстонские команды. На этот раз за звание лучших боролись также команды из Германии, Литвы, Кипра, Украины, Австрии, Швеции, Латвии, Франции, Финляндии.

В эстонском зачете титул чемпиона подтвердила команда “Панические атаки” из Таллинна (капитан — Артемий Беляев). За ней также с разницей в один вопрос идет команда из Тарту “Кьяроскуро” (капитан — Максим Овчинников). И на третьем месте зачета — таллиннская команда “Вихассоо-21” (капитан — Алексей Макагонов). Ей пришлось побороться за это место дополнительно, так как изначально еще одна команда претендовала на третье место.

Знатоки из “Панических атак” и “Кьяроскуро” последние несколько лет словно играют в дерби. Они борются за лидерство и каждый год рассчитывают стать победителями. Интересно, что почти всем участникам “Кьяроскуро” меньше 30 лет.

“Было понятно, что выиграем либо мы, либо “Панические атаки”, — комментирует итоги капитан команды “Кьяроскуро” Максим Овчинников. — Конечно, хотелось победить. Но в любом случае считаю, что сыграли хорошо. Первый тур, думаю, для уровня международного чемпионата, был слишком легкий. В целом организация чемпионата понравилась”.

Также в рамках Открытого Чемпионата Эстонии на известной в Таллинне площадке для интеллектуальных игр "Северная Сова" в эти дни прошли “Музыкальный Брейн” и турнир “Эрудит-квартет”.