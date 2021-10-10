Жирное питание, гастрит и печень: профессор развеял 5 мифов о здоровье

Миф об опасности жирных продуктов

Часто приходится слышать, что есть жирное — вредно. Однако, вопреки этому убеждению, наибольший урон организму наносят сахара. Они быстро превращаются в жир при отсутствии физической нагрузки и “убивают” человека.

“Кроме того, сами по себе быстро усваиваемые углеводы могут способствовать жировым изменениям клеток печени, тем самым делая их нечувствительными к инсулину. Это прямой путь к диабету второго типа, когда собственного инсулина вырабатывается достаточно, но клетки „не хотят“ усваивать его”, — добавил Буеверов.

Миф о том, что “болит печень”

Говорят, если тянет в правом подреберье, то это печень, ее надо срочно проверять. Эти боли говорят совсем о другом, так как печень болеть не может, возразил врач. Проверять нужно желчевыводящие пути.

“Печень — это тихий, молчаливый орган, он не болит. Просто потому, что там болеть нечему, там нет болевых рецепторов. Они как бы находятся в капсуле. И только при серьезных травмах, при очень резком расширении может появиться боль. Но это не частые ситуации. Что тянет в правом подреберье? Желчевыводящие пути. Вот там есть болевые рецепторы”, — разъяснил профессор.

Миф о гастрите как следствии плохого питания

Гастрит в 95% случаев — инфекционное заболевание, а вовсе не результат неправильного питания, рассказал Буеверов. И вызывает его микроб хеликобактер пилори, с которым сейчас борется все мировое научное сообщество.

“Он вызывает гастрит. Во-вторых, может вызывать язву. Но самое главное, что длительно текущий гастрит, который протекает совершенно бессимптомно, резко повышает риск развития рака желудка. Уничтожение хеликобактера пилори снижает риск рака желудка на 36%”, — заметил медик.

Миф о необходимости удаления желчного пузыря, если в нем камни