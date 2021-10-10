“Игра в кальмара” врывается в жизнь — и это тревожит

В сериале играют в обычные игры, некоторые из них даже знакомы нам из детства например, “Тише едешь — дальше будешь”. Есть, правда, одно принципиальное отличие от детской забавы — проигравших жестоко убивают.

“Мы заметили, что все больше детей начинают играть в свои собственные версии этой игры на детской площадке, что в свою очередь вызывает конфликты”, — заявило руководство одной из начальных школ.

Дети, посмотревшие “Игру в кальмара”, играют в собственные версии сериальных игр — собственно, любое развлечение можно превратить в версию из сериала, добавив условием избиение проигравшего. Есть только одно “но” — сериал имеет ограничение по возрасту и должен быть доступен к просмотру с 16 лет. Соответственно, посмотреть кровавое шоу младшие школьники могут только с разрешения родителей — онлайн-кинотеатры активно используют фильтрацию контента, доступного с “детских” учетных записей.

Некоторые родители возмущены тем, что школы планируют применять санкции к ним, если их дети подражают “Игре в кальмара”.

“Я не могу поверить, что школа, в которой учатся мои дети, направила родителям письма, в которых говорится, что их отпрыски играют в собственную версию „Игры в кальмара“, и что к родителям тех, кто подражает сериалу, будут применять меры. Популярность этого шоу запредельна”, — написал на своей странице в Twitter мужчина из Лондона.

Однако с проблемой столкнулись не только в Туманном Альбионе — сообщения о похожем поведении детей поступили также из бельгийской школы.