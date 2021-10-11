Представлен официальный трейлер “Аптекаря Мельхиора”

По словам режиссера “Аптекаря Мельхиора” Эльмо ​​Нюганена, секретное оружие молодого Мельхиора заключается в раскрытии тайны убийства — его способность понимать других, в том числе своих врагов: “Юный аптекарь исходит из следующего кредо: “Если вы хотите, чтобы Бог понял вас, или если вы хотите понять Бога, постарайтесь понять человека”. Даже если он думает иначе. Даже если он незнакомец или ваш враг”.

Продюсер фильма Кристиан Таска добавил: “Рассказывая историю аптекаря Мельхиора, мы установили для себя два правила. Во-первых, детектив играет с открытыми картами. Все, что Мельхиор знает или открывает, он сразу демонстрирует и зрителю. Таким образом, зрители могут активно участвовать в расследовании вместе с главным героем. Согласно этому правилу Конан Дойл начинал писать рассказы про Шерлока Холмса. Во-вторых, мы отказались от присущих криминальному жанру ретроспектив. “Мельхиора” можно считать обновлением детективного жанра балтийской готикой”.

Создателей фильма “Аптекарь Мельхиор” вдохновлял средневековый Таллинн. В фильме зритель безошибочно узнает характерные для Таллинна серый известняк, серое небо и Балтийское море, на фоне которых контрастируют красочные костюмы и освещенные живым огнем интерьеры.

Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на серии известных романов-бестселлеров. В первом фильме авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книге “Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте” героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты.

В Таллинне убивают известного орденского рыцаря — героя, избавившего Балтийское море от пиратов. Рыцарь найден обезглавленным. Его рот набит монетами. Пропала золотая цепь, которую он купил в день своей гибели.

Судья Вензель Дорн берет на место преступления молодого аптекаря Мельхиора Вакенштеде — тот не только хватается за каждую зацепку, но и умеет говорить с мертвыми. Дорн же абсолютно бесполезен в расследовании преступления, поэтому эта ноша ложится на плечи аптекаря.