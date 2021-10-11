"Meteora не отпускает и требует творчества": Маклер из Таллинна поделилась своей новой песней

“Музыка живёт во мне с раннего детства: за плечами музыкальная школа, участие в эстрадной и рок-группах, региональных фестивалях и конкурсах.

В Таллинне я уже 7 лет. За это время я состоялась как риелтор, открыла небольшое агентство недвижимости. Но Meteora не отпускает и требует творчества! Пандемия сделала свое дело — летом я записала свою песню в студии. И вот — 4 октября она вышла в релиз на популярных музыкальных площадках!