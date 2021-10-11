11.10.2021, 14:10
"Meteora не отпускает и требует творчества": Маклер из Таллинна поделилась своей новой песней
“Музыка живёт во мне с раннего детства: за плечами музыкальная школа, участие в эстрадной и рок-группах, региональных фестивалях и конкурсах.
В Таллинне я уже 7 лет. За это время я состоялась как риелтор, открыла небольшое агентство недвижимости. Но Meteora не отпускает и требует творчества! Пандемия сделала свое дело — летом я записала свою песню в студии. И вот — 4 октября она вышла в релиз на популярных музыкальных площадках!
Композиция “Happy End” — это вся я!”
Слушайте новую песню Гузель здесь: https://music.youtube.com/watch?v=HDFp9V9wYn4&list=RDAMVMHDFp9V9wYn4
Желаем талантливой девушке творческих успехов!