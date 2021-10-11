11.10.2021, 13:47
Муж Анны Плетневой разбился в ДТП(12)
screenshot - youtube
Супруг солистки группы “Винтаж” Анны Плетневой попал в аварию. По информации Super, Кирилл Сыров разбился на мотоцикле и сейчас находится в реанимации. Артистка узнала об инциденте во время своего концерта, а после сразу уехала к супругу.
Кирилл Сыров — бизнесмен, совладелец фирмы “Валента”, одной из самых крупных фармакологических компаний в России. Пара поженилась в 2005-м, в браке у них родились двое детей — дочь Мария и сын Кирилл.
Super связался с самой Анной, которая рассказала, что супруг сейчас находится под наблюдением врачей. “Все под контролем. Да, он в реанимации”, — кратко ответила она.