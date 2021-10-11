Муж Анны Плетневой разбился в ДТП

Кирилл Сыров — бизнесмен, совладелец фирмы “Валента”, одной из самых крупных фармакологических компаний в России. Пара поженилась в 2005-м, в браке у них родились двое детей — дочь Мария и сын Кирилл.

Super связался с самой Анной, которая рассказала, что супруг сейчас находится под наблюдением врачей. “Все под контролем. Да, он в реанимации”, — кратко ответила она.