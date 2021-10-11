Вышел трейлер и плакат нового эстонского приключенческого фильма “Башня-Наоборот”

В центре поучительного фильма компания детей, которую Кильми и сценарист Айди Валлик пытаются изобразить так, как они их видят, учитывая свой опыт и свои наблюдения. “Меня, как режиссера, интересуют спонтанность детей и их желание играть. Это я и хотел перенести на экран, как в их будничных занятиях, так и в групповых отношениях. Действующие лица — живые и своеобразные ребята. Работа с ними — это постоянное балансирование между запланированными действиями и хаосом. Думаю, что только так можно сохранить в фильме неподдельность и жизненность,” говорит Кильми.

Продюсер фильма Эвелин Пенттила добавляет: “Для нас было важно сделать фильм для молодого зрителя, который, если можно так сказать, растёт вместе с главным героем Кристьяном. Несомненно, фильм помогает познакомить нас с актерами нового поколения, у которых большой потенциал для киноэкрана”.

Приключенческий фильм “Башня-Наоборот” повествует о летних каникулах детской компании в сонной деревне на юге Эстонии, где единственным развлечением служит времяпрепровождение на заброшенном производственном комплексе. Но им запрещают туда ходить. Глава компании Кристьян и его друзья Ариель, Лооре, Миа-Маргот и Сийм решают нарушить запрет. Это решение изменит их жизнь, и поставит друзей в жесткое противостояние. Им придется решать какие поступки правильные, а какие — нет.

В главных ролях: Нильс Яагуп Энгланд (Кристьян), Ребека Каск (Лооре), Уна Марта Сомс (Миа-Маргот), Лаура Вахтре (Ариель), Кими Пейко Пилипенко (Сийм), Мирья и Мирье Тоомсалу (Лисандра), Андрес Лепик (Эльмар). В остальных ролях: Расмус Эрмел, Рихо Кютсар, Эвелин Выйгемаст, Анти Кобин, Эстер Кунту, Яаника Арум, Юули Лилл и Реймо Сагор.

Автор сценария фильма “Башня-Наоборот” Айди Валлик (Куда уходят души), режиссер Яак Кильми (“Рождество в джунглях”, “Бунт свиней”, “Герои”).