Самый популярный современный жанр комедии снова в Таллинне!

Специальные гости — резиденты крупнейшего объединения в Прибалтике — Riga Stand Up (Латвия). Объединение Riga Stand Up уже 5 лет делает качественную комедию на русском языке во всех странах Прибалтики и за её пределами, в его активе сотни открытых микрофонов, десятки больших концертов и выступления на одной сцене со звёздами стендапа первой величины. Их позитив и энергетика моментально “взрывают” зал. С плохим настроением от этих парней и девчонок не уходит никто!

Подробнее об коллективе: www.rigastandup.lv.

В Таллинне ребята выступят уже в 4-й раз. Буквально недавно с успехом прошел, организованный Riga Stand Up концерт известного комика из Москвы, резидента “Stand Up на ТНТ” и, кстати, уроженца Таллинна Валентина Сидорова.

“Мы были рады такому тёплому приёму местной публики. Очевидно, что жители Таллинна очень заинтересованы в подобных вечерах живой комедии. Мы намерены продолжать развивать культуру Stand Up в Эстонии, чтобы появлялись местные комики, которые, как когда-то Валентин, имели возможность начать свой творческий путь и добиться определённого успеха в юморе. Мероприятия, кстати, будут проходить и в других городах Эстонии. В этот раз, например, на следующий день после Таллинна, состоится мероприятие и в Тарту”, — заявил лидер движения Tallinn Stand Up Антон Герасимов.

До встречи на русском Stand Up Comedy!

Ссылка на фейсбук https://www.facebook.com/events/560237038393720.

Начало вечера в Таллинне — в 20:00. Вход с 19:00.

Приобрести билеты можно тут: https://fienta.com/ru/russkiy-stand-up-comedy-v-tallinne-16-10-20-00

Начало вечера в Тарту — в 18:00. Вход с 17:00.

Приобрести билеты можно тут: https://fienta.com/ru/russkiy-stand-up-comedy-v-tartu-17-10-18-00