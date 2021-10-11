Шоубиз
11.10.2021, 14:24

С коронавирусом госпитализирован Валерий Леонтьев

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screenshot - youtube
Народный артист Валерий Леонтьев госпитализирован в Москве в связи с заражением коронавирусом, сообщает “МК” со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации телеграм-канала, певец пожаловался на слабость, кашель и высокую температуру. По имеющимся данным, первые несколько дней артист занимался самолечением, но когда ПЦР-тест на COVID-19 показал положительный результат, обратился за помощью.

"Врачи оценивают состояние 72-летнего Валерия Яковлевича как среднетяжёлое", - говорится в сообщении.

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