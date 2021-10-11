Теперь доступнее: Экспресс-тест в Coca-Cola Plaza можно сделать всего за 4 евро

Правила посещения кинотеатра:

· Посетители младше 18 лет не должны предоставлять результат теста или справку о вакцинации.

· Все гости от 18 лет и старше обязаны предоставить документ, удостоверяющий личность, а также одну из нижеперечисленных справок:

o Действующая справка о вакцинации (курс вакцинации завершен)

o Негативный результат теста, подтвержденный поставщиком услуг или сделанный в Coca-Cola Plaza

o справка о перенесенной болезни Covid-19 (действует 6 месяцев после болезни)

· Кинотеатр не примет сделанные дома экспресс-тесты. Тест нужно сделать либо в медицинском учреждении (например, Confido) или на месте в кинотеатре (Coca-Cola Plaza).

· При походе в кино запаситесь дополнительным временем для проверки справок или для экспресс-теста.

· Справку о вакцинации можно создать на портале пациентов www.digilugu.ee. Дополнительная информация: https://www.tehik.ee/el-covid-toendite-loomise-juhend