Теперь доступнее: Экспресс-тест в Coca-Cola Plaza можно сделать всего за 4 евро(7)
Правила посещения кинотеатра:
· Посетители младше 18 лет не должны предоставлять результат теста или справку о вакцинации.
· Все гости от 18 лет и старше обязаны предоставить документ, удостоверяющий личность, а также одну из нижеперечисленных справок:
o Действующая справка о вакцинации (курс вакцинации завершен)
o Негативный результат теста, подтвержденный поставщиком услуг или сделанный в Coca-Cola Plaza
o справка о перенесенной болезни Covid-19 (действует 6 месяцев после болезни)
· Кинотеатр не примет сделанные дома экспресс-тесты. Тест нужно сделать либо в медицинском учреждении (например, Confido) или на месте в кинотеатре (Coca-Cola Plaza).
· При походе в кино запаситесь дополнительным временем для проверки справок или для экспресс-теста.
· Справку о вакцинации можно создать на портале пациентов www.digilugu.ee. Дополнительная информация: https://www.tehik.ee/el-covid-toendite-loomise-juhend