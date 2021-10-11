ФОТО | Онкобольная полысевшая Шеннен Доэрти опубликовала пугающий снимок

Шеннон Доэрти, узнав о смертельном недуге, не стала делать из этого тайну. Она открыто рассказав о своем заболевании общественности. В тяжелый период жизни женщину поддерживала любовь третьего мужа — фотографа Курта Исваренко.

“У меня бывают дни, когда я спрашиваю: “Почему я?” А потом отвечаю: “А почему не я?” Никто из нас не заслуживает этого. Но мы умираем только один раз”, — рассуждала Шеннен.

Актриса рассказывает о том, как ей живется с таким диагнозом, в блоге. “Я снова начала заботиться о себе, я обнимаю себя каждый день. Это не всегда легко. Но меня поддерживают и направляют дальше по жизни мои друзья”, — делится Доэрти.

Однако последнее фото звезды, на котором она предстала абсолютно лысой, перепугало поклонников. Знаменитость лежит на диване в полном изнеможении. Она выглядит исхудавшей, из носа идет кровь. В описании к фото артистка вспомнила о том, как ей поставили первый диагноз в 2015 году. По словам звезды, это было трудное время. Она была вынуждена пройти через мастэктомию, сделать лучевую и химиотерапию. Из-за “химии” Доэрти по сей день страдает от носовых кровотечений. “Не уверена, что кто-нибудь из вас это испытал. Я тоже очень устала”, — заключила Шеннен.



